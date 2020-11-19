У четвер, 19 листопада, "Житлобуд-2" зіграв другий кваліфікаційний матч жіночої Ліги чемпіонів проти "Сараєво-2000". Гості з України впевнено перемогли суперниць.

Сараєво – Житлобуд-2 0:2

Голи: Панцулая, 9, Кравчук, 29

У минулому раунді харків'янки проїхались катком по суперницях з Вірменії – 9:0. Цього разу на українських футболісток чекав виїзний матч у Боснію та Герцеговину. Від підопічних Наталії Зінченко чекали лише звитяги.

"Сараєво-2000" на попередньому етапі кваліфікації теж не мав проблем із чемпіоном Ізраїлю "Іроні" (4:0), пише 24 канал.

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Переможний шлях

Вже зі старту поєдинку українська команда пішла у атаку, яка вже на 9-й хвилині принесла бажаний результат. Андрухів скористалась незлагодженими діями оборони суперниць, побачила вільну партнерку по команді, якою стала Панцуляю. Натія спокійно переграла голкіперку "Сараєво", яка могла впоратись з цим не надто сильним ударом – 0:1.

Команди по черзі обмінювались гострими атаками, але знову забили гості з України. Філенко виконала подачу з флангу прямо на голову Панцулаї. Після її удару м'яч опинився у ногах Кравчук, яка без зайвих перешкод перевела м'яч у сітку воріт – 0:2.

Декілька разів небезпечно сам на сам з голкіперкою господарів виходили все ті ж активні Андрухів та Панцуля, але довести свої моменти до гольового закінчення дівчата не змогли.

Гравчині "Сараєво" також не забували про атакувальні дії. Куч дуже гостро немов легкоатлет Усейн Болт втела від усієї оборони "Житлобуд-2", але українська голкіперка Самсон була кращою на виході та розрядила ситуацію.

Ще декілька разів господарки старались розмочити ворота українок, але, то оборона вдало діяла, то воротарка команди з України творилась на лінії воріт дива.

Другий тайм теж був за схожим сценарієм. Одні намагались скоротити рахунок, а інші не лише вдало оборонялись, а ще й могли збільшити свою перевагу. У середині другого тайму Наталія Зінченко провела заміни, щоб освіжити гру та не прогадала.

Титова віддала розрізну передачу на партнерку по команді. Щоправда, цей майже 100-відсотковий момент не був реалізований.

Наприкінці зустрічі господарки дещо притиснули українок до власних воріт, але до чогось справді спекотного справа не дійшла.

У підсумку 0:2 на користь української команди. "Житлобуд-2" – в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.