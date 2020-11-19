Ярмоленко розірве контракт з "Вест Хемом" для переходу в "Фенербахче", – ЗМІ
Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в січні покине англійський клуб на правах вільного агента.
За інформацією турецького видання Fotomac, Андрій Ярмоленко збирається розірвати контракт з клубом для переходу в "Фенербахче".
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У сторін не буде фінансових претензій одна до одної. "Вест Хем" піде на такий крок, щоб не виплачувати зарплату хавбеку до кінця контракту влітку 2022 року.
У трансфері українця зацікавлені тренер "Фенербахче" Ерол Булут і спортивний директор Емре Белезоглу. Повідомляється, що турецький клуб вже контактував з гравцем, однак сторони не змогли домовитися про зарплату.
Кар'єра Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм, через що не грав майже рік.
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