Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко в січні покине англійський клуб на правах вільного агента.

За інформацією турецького видання Fotomac, Андрій Ярмоленко збирається розірвати контракт з клубом для переходу в "Фенербахче".

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У сторін не буде фінансових претензій одна до одної. "Вест Хем" піде на такий крок, щоб не виплачувати зарплату хавбеку до кінця контракту влітку 2022 року.

У трансфері українця зацікавлені тренер "Фенербахче" Ерол Булут і спортивний директор Емре Белезоглу. Повідомляється, що турецький клуб вже контактував з гравцем, однак сторони не змогли домовитися про зарплату.

Кар'єра Ярмоленка у "Вест Хемі"