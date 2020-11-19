У рейтингу європейських боксерів за всю історію хевівейту знайшлось місце відразу трьом українцям. Володимир Кличко й взагалі очолив цей список найкращих, залишивши за своєю спиною британця Леннокса Льюїса.

Авторитетний рейтинг Boxrec оприлюднив рейтингу найкращих боксерів хевівейту, який очолив Кличко-молодший. Дещо нижче у списку розташувались його брат Віталій Кличко – 4 місце та Олександр Усик – 10 сходинка.

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Лідер Володимир Кличко

Володимиру вдалось випередити легендарного боксера з Великої Британії Леннокса Льюїса. Кличко здобув 700,3 бала. У британця значно менше – 512,2 очка. Цікаво, що останній бій у його кар'єрі був проти Віталія Кличка. У цьому бою перемогу технічним нокаутом здобув Леннокс.

Трішки не вистачило Віталію, щоб потрапити у трійку лідерів, яку замкнув Тайсон Ф'юрі – 327,7 бала у британця проти 324 очків в українця.

Ще одним українським боксером, який на диво посів високу десяту сходинку став Олександр Усик. Нещодавно 33-річний боксер з України здолав Дерека Чісору за одноголосним рішенням суддів. У цьому рейтингу українець отримав 149,8 очка.

Олександр єдиний з трьох представників України, хто зможе покращити свої показники.

Додамо, що у топ-10 рейтингу також увійшли три британці, два представники Росії та по одному боксеру з Німеччини та Швеції.

Як складався рейтинг

Рейтинг від BoxRec був складений не беручи до уваги думки експертів та дослідників. Тут кількість очок боксерів залежала виключно від їх успішної кар'єри, рейтингу суперників та додаткових показників.

Система BoxRec щодня автоматично перераховує рейтинги всіх боксерів.



Топ-10 найкращих боксерів хевівейту / Скрін з BoxRec

