УЄФА не зможе винести рішення щодо скасованого матчу 6 туру Ліги націй Швейцарія – Україна 20 листопада.

До цієї дати сторони повинні тільки надати вичерпну юридичну інформацію за що не відбулася зустрічі. Про це повідомляє Meta Ratings.

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Українська сторона, відстоюючи свою позицію, не тільки підкреслить, що у національної команди було 13 здорових футболістів для проведення матчу, а й додасть до справи негативні результати ПЛР-тестів, які команда здала в Києві 19 листопада.

Остаточне ж рішення по матчу буде прийнято вже на наступному тижні, після аналізу всіх документів.

Скасування матчу Швейцарія – Україна: що відомо

Матч відмінили через спалах COVID-19 в команді України. Лікарі кантону Люцерн не дозволили виходить на поле футболістам і всю команду "жовто-синіх" помістили на карантин.

У Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати, а всю команду відправили на карантин. Хоча правила УЄФА дозволяти провести матч, адже збірна України мала 13 гравців, необхідних для проведення матчу.

По приїзду в Україну всі гравці знову здали тести. Всі результати виявилися негативними.