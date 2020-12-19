Хантер, який обіцяє побити Усика, нокаутував чергового боксера: відео
Один з найбільш балакливих боксерів важкої ваги Майкл Хантер продовжує "набивати" послужний список. Американець побив чергового так званого "мішка" у ніч з 18 на 19 грудня.
У Галвестоні, штат Техас (США) Майкл Хантер побив земляка Шона Лафера. Про це повідомляє 24 канал.
До слова Балакучий боксер Хантер обіцяє перемогти Усика
Хантер очікувано не помітив опору Лафера. Майкл відправив суперника в нокдаун вже у стартовому раунді. У 4-й трихвилинці Хантер завершив розпочате.
Майкл затиснув суперника у куті та серією ударів змусив того капітулювати.
Слід сказати, що Хантеру загрожувала дискваліфікація. Він вдарив Лафера, коли той вже був на колінах. Однак рефері вирішив не карати Хантера.
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