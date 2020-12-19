Головкін 4 рази відправив Шеремета в нокдаун і достроково виграв бій: відео
Знаменитий казахстанський боксер Геннадій Головкін у ніч з 18 на 19 грудня провів бій у США проти поляка Каміла Шеремети. Головкін здобув видовищну перемогу.
Чемпіон світу за версією IBF Головкін захистив свій титул у середній вазі (до 72,6 кг). Про це повідомляє 24 канал.
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Хід бою
Шеремета розпочав поєдинок першим номером. Та після того, як Головкін увімкнув джеб, Каміл наче зник.
На останніх секундах дебютного раунду опинився на канвасі, пропустивши лівий хук. Другий та третій раунд залишився за Головкіним, який бомбардував претендента.
У 4-й трихвилинці Шеремета пропустив серію (аперкот, оверхенд) і побував у 3-у нокдауні, але продовжив бій. У 7-му раунді Шеремета знову побував на "п'ятій точці".
На 8-й раунд поляк не вийшов – рефері зупинив побиття поляка.
Головкін – Шеремета відео бою
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