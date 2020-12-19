Від COVID-19 у Харкові помер 11-разовий чемпіон світу з боротьби Манукян
Відомий український борець Георгій Манучарян помер в Харкові від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
За кілька днів до цього спортсмена госпіталізували в лікарню у важкому стані. У клініці його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, повідомляє РЕДПОСТ.
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19 грудня Манучарян не стало. 23 грудня йому мало виповнитися 64 роки.
Що відомо про Манучаряна
Георгій 11 разів ставав переможцем ветеранських чемпіонатів світу в різних видах боротьби (вільна, греко-римська боротьба, самбо).
У листопаді цього року Георгія Манучарян завоював золоту медаль чемпіонату світу з самбо серед ветеранів у ваговій категорії понад 100 кілограмів у віковій групі 60-65 років, а також переміг у командних змаганнях у складі збірної України.
Георгій Манучарян є неодноразовим переможцем чемпіонатів світу серед ветеранів з різних видів боротьби. 23 грудня цього року йому б виповнилося 64 роки.
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