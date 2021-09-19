Перемога Динамо, історичне "золото" України з веслування: топ-новини спорту 18 вересня

У суботу, 18 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Динамо ледь перемогло Олександрію

Динамо та Олександрія влаштували справжній центральний матч туру УПЛ. Кияни протягом усього матчу переважали суперника, але гості виявились "міцними горішками". Лише пенальті після падіння Дениса Гармаша принесло перемогу столичному клубу.

Як це було Динамо вирвало перемогу в Олександрії завдяки пенальті на останній хвилині матчу

Перемогу у цьому турі святкували футболісти Шахтаря, Дніпра-1 та Колоса. "Гірники" знищили Маріуполь (0:5), дніпряни мінімально обіграли Верес, який грав у меншості, а Колос здобув впевнену звитягу на виїзді над Інгульцем.

Лузан та Четверікова – чемпіонки світу з веслування

Срібні призерки Олімпіади-2020 Людмила Лузан та Анастасія Четверікова тріумфували на чемпіонаті світу у Данії. Українки стали найкращими на дистанції 500 метрів у двійці-каное.

Дівчата здобули історичну для України нагороду. До цього часу ніхто із українок у веслуванні на каное не здобував медалі на чемпіонаті світу.

Каное-двійка. 500 метрів, жінки

Україна – 1:55.85 Білорусь – 1:57.12 Куба – 1:57.70

Ломаченко відкрив перевагу Усика над Джошуа

Василь Ломаченко розповів про переваги обох боксерів. Відзначимо, що в українському куті допомагати Усику буде Анатолій Ломаченко, який був його наставником на Олімпійських іграх і до нині.

Звичайно, я вірю в Усика. Він має дуже великий шанс. Але це не буде легко, тому що Джошуа також знає, що йому потрібно робити в ринзі. Він знає, як боксувати. Це буде дуже-дуже цікавий бій. Джошуа набагато більший? Що ж, зате Олександр набагато швидший,

– сказав Ломаченко.

Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Якщо переможцем протистояння стане Усик, то в Ентоні буде можливість реваншу. А от, якщо перемогу здобуде Джошуа, то Олександр не зможе провести другий бій проти британця.

Пеле знову потрапив у реанімацію

Бразильця лише 14 вересня виписали з лікарні після операції. Однак стан здоров'я легендарного Пеле знову погіршився. Його повторно госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Донька колишнього футболіста заспокоїла фанатів своїй постом на своїй сторінці в інстаграмі.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових. Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад. Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала Келлі Насіменто.