Динамо – Олександрія 1:0

Гол: Циганков, 90+8 (п)

Кияни активно розпочали цей поєдинок. Вже на початку зустрічі два непогані моменти змарнував Циганков, який пробив повз ворота.

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Олександрійці поставили ставку на стрімкі виходити в контратаку. Одного разу це могло перевтілитись у гол. Гринь вибіг сам на сам із голкіпером Бущаном. Але воротар динамівців відбив слабкий удар суперника.

Відзначимо, що Бущан повернувся у рамку воріт після проблем зі спиною.

Циганкова елегантно п'яткою віддав на Шкуріна, той скинув на Андрієвського. Але м'яч після його удару з лінії штрафного полетів вище воріт.

Олександрія втратила 100-відсотковий момент. Мельник не забив у порожні ворота після невдалої гри Динамо. На останній хвилині першого тайму Циганков запоров вихід віч-на-віч з воротарем.

Рятівник Гармаш та переможний гол Циганкова

Після перерви гострота була від все того ж Циганкова. Але Віктору все ніяк не вдавалось записати своє прізвище на табло.

Динамівці були активнішими на футбольному полі. Але фортуна була на стороні гостей. Однак у компенсований арбітром час перемогу для киян врятував Гармаш. Дениса за футболку затримав колишній гравець Динамо Рибалка. Динамівець впав на газон, сигналізуючи про фол. Суддя побіг дивитись відеоповтор та призначив пенальті.

До позначки підійшов Циганков та вперше у кар'єрі переграв Білика – 1:0.

Динамо мінімально перемогло Олександрію 1:0.

Після цього матчу кияни продовжують лідирувати у таблиці – 22 бали. Олександрійці йдуть із 14 пунктами на 5-й позиції.

Динамо – Олександрія відеоогляд