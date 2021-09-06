Пеле був госпіталізований ще 31 серпня. Триразовий переможець чемпіонату світу до сих пір перебуває в лікарні Сан-Паулу.
До слова Помер ексфутболіст ПСЖ Жан-П'єр Адамс: він провів у комі половину життя через помилку лікаря
Легендарний футболіст Пеле повідомив про перенесену операцію. Королю футболу видалили пухлину.
Що відомо про Пеле
- Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). Він провів у складі збірної Бразилії 92 матчі і забив 77 голів. Форвард виступав за бразильський Сантос»(1956-1974) і американський Нью-Йорк Космос (1975-1977).
- У 2000 році ФІФА визнала Дієго Марадону і Пеле найкращими футболістами ХХ століття. Аргентинець переміг в інтернет-голосуванні, а бразильця вибрали чиновники ФІФА.