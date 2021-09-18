"Пеле втомився і зробив невеликий крок назад"

Пеле лише нещодавно виписали з лікарні після операції. Однак стан здоров'я легендарного бразильця знову погіршився.

До теми Без болі та з гарним настроєм: стан здоров'я легендарного Пеле після видалення пухлини

Його повторно госпіталізували у відділення інтенсивної терапії через кислотний рефлюкс.

Кислотний рефлюкс – це захворювання, яке викликає печіння у нижній частині грудної клітини, при ньому відбувається зворотний відтік кислоти з шлунку у стравохід.

Такі неприємні новини змусили знову похвилюватись мільйонних прихильників Пеле. Донька колишнього футболіста вирішила заспокоїти фанатів та написала пост на своїй сторінці в інстаграмі, виклавши світлину з батьком. Келлі написала, що після такої операції можливі такі збої в організмі. Але стан здоров'я Пеле стабільний.

"У наші дні в світі багато занепокоєння, і ми не хочемо бути приводом для нових. Він відновлюється добре і в межах норми. Звичайний сценарій одужання чоловіка його віку після такої операції – іноді два кроки вперед і крок назад. Вчора він втомився і зробив невеликий крок назад", – написала Келлі.



Пеле з донькою Келлі / Фото з instagram.com/iamkelynascimento

Пеле зробили операцію: що відомо

Здоров'я 80-річного Пеле починає все частіше підводити бразильця. Колишній футболіст має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.

Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба. На початку вересня Пеле був змушений лягти на операційний стіл. Футболісту видалили пухлину. Вже після операції Пеле сам звернувся до уболівальників в інстаграмі та подякував їм за теплі слова. Прокоментувала стан бразильця його донька Келлі.