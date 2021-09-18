Інгулець – Колос 0:2

Голи: Чорноморець, 25, Чурко, 90+6

Нереалізований пенальті: Петров, 6 (Колос)

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Вже на початку зустрічі гості могли вийти вперед у рахунку. На 6-й хвилині Колос отримав право на пенальті після того, як м'яч влучив у руку. До позначки підійшов Петров, але голкіпер Гальчук вгадав напрямок удару.

Інгулець мав чудову нагороду забити. Коваленко отримав передачу з флангу, але його удар був заблокований.

Тоді подіяло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". У середині першого тайму Колос відкрив рахунок після штрафного з дальньої відстані. Чорноморець отримав скидання та потужним ударом прошив сітку воріт – 0:1.

Гра в одній ворота

На перерву команди пішла за мінімальної переваги гостей.

Увесь другий тайм гості тримали такий рахунок. Лише на шостій компенсованій до основного часу хвилині клуб з Ковалівки подвоїв перевагу. М'яч відлетів у ноги Чурка, який на межі штрафного пробив у дальній кут воріт, перегравши воротаря – 0:2.

Колос впевнено переграв Інгулець. Після перемоги клуб Костишина із 8 очками йде на 10-й позиції. Інгулець із 7 пунктами йде відраз за спиною суперника – 11 місце.

Інгулець – Колос відеоогляд