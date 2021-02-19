Динамо і Шахтар стартували в ЛЄ, Україна – 4 на ЧС з біатлону: головні новини спорту 18 лютого

Київське Динамо і донецький Шахтар стартували в Лізі Європи, а збірна України з біатлону зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу. Огляд головних новин спорту за 18 лютого – читайте у дайджесті Спорт 24.

Українські клуби розпочали боротьбу в Лізі Європи. Першим в бій у рамках 1/16 вступилося київське Динамо.

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Команда Мірчі Луческу приймала в Києві бельгійський Брюгге. Поєдинок завершився результативною нічиєю 1:1.

Динамо відкрило рахунок у другому таймі завдяки красивому голу Віталія Буяльського. Однак через декілька хвилин гості з Бельгії відновили паритет.

У підсумку матч завершився закономірною нічиєю, яка більше на руку бельгійському клубу.

Водночас донецький Шахтар в Ізраїлі зустрівся з Маккабі Тель-Авів. Донецькому клубу вистачило двох забитих голів, щоб здобути перемогу.

У середині першого тайму "гірникам" вдалася чудова комбінація. Марлос навісив у штрафний на Миколу Матвієнка, а той прострілив на Алана Патріка. Бразильський хавбек майстерним ударом поцілив у кут.

У другому таймі Шахтар розвинув успіх. Наприкінці матчу голом відзначився Тете – перемога з комфортним рахунком 2:0.

Збірна України вдруге зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу з біатлону у словенській Поклюці.

У четвер, 18 лютого, відбулася одиночна змішана естафета. Україну представляли Артем Прима та Дар'я Блашко. Українці до останнього претендували на бронзову нагороду.

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Проте після останньої стрільби Блашко не змогла наздогнати шведку Ханну Еберг. Що цікаво, саме Еберг позбавила Україну медалі в змішаній естафеті, коли виявилася швидкою за Олену Підгрушну.

Чемпіонами світу стали біатлоністи з Франції.

Результати гонки

1. Франція (Антонен Ґіґонна, Жулія Сімон)

2. Норвегія (Йоханнес Бьо, Тіріль Екхофф)

3. Швеція (Себастьян Самуельссон, Ханна Еберг)

4. Україна (Артем Прима, Дар'я Блашко)

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову зупинилася за крок від золотої медалі. 18 лютого Білодід поступилася у фіналі на турнірі Гран-слему в Тель-Авіві (Ізраїль). Дар'я виступила у ваговій категорії до 48 кг.

У фіналі Білодід довелося провести овертайм проти 22-річної француженки Ширін Буклі. На сьомій хвилині поєдинку Дар'я пропустила атаку Ширін, яку судді оцінили іппоном.

Українка вперше програла Буклі. Три попередні зустрічі виграла Білодід.

Для 20-річної Білодід поразка в Ізраїлі стала 5 у дорослій кар'єрі. Що цікаво, українка зазнала третьої невдачі за останні чотири місяці.

Дар'я, яка була посіяна під першим номером в Ізраїлі, досі не виграла жоден турнір після відновлення змагань.