Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід знову зупинилася за крок від золотої медалі. Українка 18 лютого поступилася у фіналі на турнірі Гран-слему в Тель-Авіві (Ізраїль). Дар'я виступила у ваговій категорії до 48 кг.

Українка розпочала шлях до вирішального двобою з 1/8 фіналу, здобувши перемогу за 11 секунд. У чвертьфіналі Білодід затрималася на 3 хвилини.

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Багато сил в українки забрала півфінальна сутичка проти представниці Португалії Катаріни Кости. Суперниці довели сутичку до овертайму. Вирішальний прийом Білодід провела наприкінці сьомої хвилини.

У фіналі Білодід знову довелося провести овертайм проти 22-річної француженки Ширін Буклі. На сьомій хвилині поєдинку Дар'я пропустила атаку Ширін, яку судді оцінили іппоном.

Українка вперше програла Буклі. Три попередні зустрічі виграла Білодід.

Невдала серія Білодід

Для 20-річної Білодід поразка в Ізраїлі стала 5 у дорослій кар'єрі. Що цікаво, українка зазнала третьої невдачі за останні чотири місяці.

Дар'я, яка була посіяна під першим номером в Ізраїлі, досі не виграла жоден турнір після відновлення змагань.



Досягнення Білодід / Інфографіка Спорт 24