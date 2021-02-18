Донецький Шахтар в четвер, 18 лютого, провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Український клуб на виїзді переміг ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар 2:0

Голи: Алан Патрік, 31, Тете, 90+3

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Шахтар розпочав поєдинок першим номером, проте не став форсувати подій. Ізраїльський клуб прийняв гру "гірників" та розраховував на контратаки. Однак з таких пройшла на 11 хвилині.

Пешич вийшов віч-на-віч з Анатолієм Трубіним, але програв дуель голкіперу. За мить Рікан опинився перед порожніми воротами гостей, та не влучив. Навіть якби він забив гол, арбітр мав би його скасувати, адже зафіксував офсайд.

Перемога малою кров'ю

Свій перший гострий момент Шахтар створив на 23 хвилині. Алан Патрік чудовим пасом у штрафному майданчику знайшов Мораеса. Нападник зумів у непростій ситуації пробити, але по центру воріт. Воротар впорався з ударом.

На 31 хвилині гри голкіпер гостей Даніель вже не зміг врятувати партнерів. Марлос віддав чудовий навіс у штрафний на Матвієнка і той відразу прострілив на Алана Патрік. Бразилець не став приймати м'яч та пробив в один дотик. Даніель кінчиками пальців торкнувся м'яча та той підступно залетів у кут!

Відео голу Алана Патріка

Після перерви Шахтар продовжив тотально домінувати, однак проблемою донеччан залишався брак гострих моментів. Попри контроль м'яча Шахтарю не вдавалося створити багато небезпеки біля воріт господарів.

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На 79-й хвилині Шахтар все ж створив перший гострий момент біля воріт Маккабі. Коноплянка чудово прорвався по лівому фланзі та пробив у кут. Голкіпер справився з пострілом Євгена.

Ізраїльський клуб відразу відповів дальнім ударом Блекмена, проте на заваді голу став Трубін. Український голкіпер впевнено забрав м'яч до рук.

На 84 хвилині Пешич пробачив Шахтар, не замкнувши простріл з флангу. Нападник практично не зустрів опору оборонців Шахтаря. Але й у цьому випадку потенційний гол був би скасований через офсайд.

Шахтар помітно "підсів" наприкінці гри й господарі були близькі, щоб відігратися. Ернандес прийшов на кутовий Маккабі та прицільно пробив головою. На щастя, Трубін здійснив прекрасний порятунок.

На 90 хвилині закріпити перевагу донеччан міг Фернандо. Він увірвався у штрафний, але пробив у голкіпера. Те, що не зробив Фернандо, вдалося Тете. Бразильський вінгер впевнено переграв голкіпера та оборонця після пасу все того ж Фернандо. 2:0 – Шахтар здобув комфортну перемогу!

Відео голу Тете

Повторна гра між Шахтарем та Маккабі відбудеться 25 лютого у Києві на НСК "Олімпійський".