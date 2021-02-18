У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася одиночна змішана естафета. Перемогу і сінгл-міксті здобула збірна Франції. Україна посіла 4 місце.

Перемогу Франції на останніх метрах дистанції принесла Жулія Сімон, яка випередила норвежку Тіріль Екхофф. Шведка Ханна Еберг вирвала бронзу з рук українки Дар'ї Блашко.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Результати гонки

1. Франція (Антонен Ґіґонна, Жулія Сімон)

2. Норвегія (Йоханнес Бьо, Тіріль Екхофф)

3. Швеція (Себастьян Самуельссон, Ханна Еберг)

4. Україна (Артем Прима, Дар'я Блашко)

Хід гонки

Змішану естафету розпочинали чоловіки. За результатами першого етапу у лідери вийшла Австрія, Італія та Норвегія. Артем Прима з одним запасним патроном подолав перший етап і дозволив Україні перебувати у боротьбі.

На другому етапі в бій вступили жінки. Доротея Вірер підняла Італію на перше місце. Вслід йшла Ліза-Тереза Хаузер з Австрії. Українка Дар'я Блашко з чистою стрільбою передала естафету 6-ю.

Лукас Хоффер та Антонен Ґіґонна виграли чоловічий етап. Артем Прима знову чисто відстрілявся та передав Блашко естафету 4-ю з відставанням від лідерів у 16 секунд.

Доротея Вірер на передостанній стрільбі відпрацювала найшвидше. Вслід зе нею йшла Жулія Сімон з Франції, норвежка Тіріль Екофф та наша Блашко.

Після останньої стрільби боротьба за нагороди збереглася до фінішу й участь в ній брала Україна. Жулія Сімон та Тіріль Екхофф повели боротьбу за "золото". У підсумку перемогу вирвала Норвегія.

Українська Дар'я Блашко бігла четвертою та програвала Ханні Еберг зі Швеції три секунди. На жаль, наша біатлоністки не змогла наздогнати шведку та принесла Україні почесне 4 місце.

Що цікаво, шведка Еберг вдруге "забрала" в України медаль на чемпіонаті світу. У змішаній естафеті вона випередила Олену Підгрушну і також здобула "бронзу".



Календар ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24