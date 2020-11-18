У футбольному клубі "Олімпік" Донецьк стався масовий спалах COVID-19. Позитивні тести на коронавірус здали футболісти та персонал команди.

Про спалах коронавірусу у команді розповів президент "Олімпіка" Владислав Гельзін. Про це повідомляє Tribuna.com.

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За словами Гельзіна, багато тестів виявилися позитивними. Він не назвав число хворих, адже точні результати мають прийти ввечері 18 листопада.

Повідомляється, що хворіє близько 10 людей.

Захворіло багато людей – і гравці, і з тренерського штабу. Але ще не всі результати тестів прийшли – чекаємо, будемо розуміти ситуацію по прізвищах до вечора,

– сказав Гельзін.

Президент "Олімпіка" додав, що в клубі не очікували, що позитивні тести на коронавірус здадуть багато членів клубу.

Чи відбудеться матч "Олімпіка"

Уже в суботу, 21 листопада, "Олімпік" повинен зіграти матч 10 туру чемпіонату України проти "Зорі". Доля матчу поки не визначена.

"Ми не знаємо поки. Треба почекати. Нам дали кількість, але за прізвищами поки ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда тренувалася", – резюмував Гельзін.

До уваги. Команда повинна проводити матч, якщо у заявку на гру є мінімум 13 футболістів. З подібними проблемами раніше зіштовхнулися "Шахтар", "Олександрія", "Динамо", "Ворскла", "Львів", "Рух".