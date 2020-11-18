Заключний поєдинок збірної України в Лізі націй сезону-2020 проти Швейцарії не відбувся. Матч не вдасться провести у 2020 році, а швейцарська сторона заявила, що календар 2021 року не дозволяє перенести гру.

Президент Швейцарського футбольного союзу (ШФС) Домінік Блан в інтерв'ю tdg.ch розповів про ситуацію зі скасованим матчем проти України.

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Домінік Блан вкотре запевнив, що Швейцарія хотіла провести матч з Україною та погодилася провести гру 18 листопада.

Втім, Швейцарія вимагала, щоб Україна привезла іншу команду, яка не контактувала зі складом, який вже перебував у Люцерні.

Натомість українська сторона повідомила УЄФА, що немає можливості виставити інший склад.

Швейцарія підтримає рішення УЄФА

Остаточне рішення щодо долі поєдинку Швейцарія – Україна прийматиме дисциплінарний комітет УЄФА.

Президент ШФС переконує, що швейцарська збірна готова до будь-якого рішення УЄФА. Втім, він звернув увагу, що при розгляді справи перевірять, чи виконала Україна всі вимоги, щоб гра відбулася.

Існує два шляхи розв'язання ситуації:

Швейцарія отримає технічну перемогу:

переможець буде визначений шляхом жеребкування (перемога Швейцарії, нічия або перемога України).

Рішення буде приймати дисциплінарний комітет УЄФА. Якщо будуть розглядати перший варіант, будуть враховувати, чи виконала українська сторона всі вимоги. Не мені про це судити. Другий варіант, якщо не буде винних – жеребкування. Тут у нас лише один шанс з трьох, щоб залишитися у дивізіоні А. Але вирішуємо не ми,

– зазначив очільник ФСШ.

Матч неможливо перенести на 2021 рік

Блан заявив, що поєдинок Швейцарія – Україна неможливо провести у 2021 році через кваліфікаційні матчі на ЧС-2022 та власне чемпіонат Європи.

"Ми розглядали цей варіант. Ми завжди хотіли зіграти цей матч, щоб все було справедливо. Але, на жаль, це неможливо. Календар на 2021-й вже дуже зайнятий матчами відбору на ЧС-2022 і зустрічами Євро-2020. Вікна на міжнародні матчі заповнені", – резюмував Домінік Блан.

Чому скасували матч

Поєдинок, який мав пройти 17 листопада у Люцерні, був скасований через спалах COVID-19 у збірній України. Делегацію України відправили на карантин.

Під час паузи на міжнародні матчі в таборі української команди позитивні тести здали десятеро футболістів:

Андрій Ярмоленко

Віктор Коваленко

Віктор Циганков

Сергій Сидорчук

Дмитро Різник

Едуард Соболь

Євген Макаренко

Руслан Маліновський

Сергій Кривцов

Жуніор Мораес

Слід зазначити, що Кривцов і Мораес раніше перехворіли на коронавірус. Також раніше перехворів на коронавірус тренер з фізпідготовки Іван Баштовий. Однак його тест виявився позитивним.

Українська команда 18 листопада повернулася у Київ чартерним рейсом.

Чому матч важливий

Україна та Швейцарія – прямі конкуренти за збереження прописки у найсильнішому дивізіоні Ліги націй – "A".

Україна випереджає Швейцарію на 3 очки. Швейцарцям слід перемагати українців з рахунком 1:0 або будь-яким іншим з різницею у два м'ячі.