У середу, 18-го листопада, київське "Динамо" провело двосторонню гру з молодіжним складом команди.

По ходу гри через пошкодження був замінений 22-річний український форвард Назарій Русин. Характер травми форварда уточнюється, повідомляє "Динамоманія".

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Довідка. Після приходу на посаду головного тренера Мірчі Луческу Русин провів тільки один матч, вийшовши на заміну в 9 турі проти донецького "Шахтаря".

Вже у вівторок, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів. Однак гра в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться без глядачів.

"Динамо" втратило футболістів через COVID-19

Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали футболісти Руслан Нещерет, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук та Жерсон Родрігеш.

Зазначимо також, що ціла низка футболістів "Динамо", які виступають за збірну України вилікувались від COVID-19. Ними стали Владислав Супряга, Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та Олександр Караваєв.