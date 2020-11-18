Збірна України покидає Швейцарію: першими роз'їхалися легіонери
Збірна України з футболу 18 листопада покидає Швейцарію, куди прибула, щоб зіграти матч 6-го туру Ліги націй. Після того, як українська команда була поміщена на карантин, футболістам був організований рейс додому.
Як повідомляє "Футбол NEWS", збірна України близько 11:30 відправилася на автобусах в аеропорт, щоб повернутися додому зі Швейцарії.
До речі УАФ висловила готовність провести матч зі Швейцарією 18 листопада: офіційна заява
Швейцарська сторона організувала українцям поїздку в аеропорт на декількох автобусах.
Повідомляється, що футболісти збірної, які виступають за європейські клуби, вже почали покидати розташування команди.
Також почали виїжджати у свої клуби й гравці збірної Швейцарії.
Що відомо про скасування матчу збірної України
Поєдинок Швейцарія – Україн мав пройти 17 листопада у Люцерні. Проте українську команду відправили на карантин через спалах COVID-19.
У період з 13 до 17 листопада у таборі "синьо-жовтих" позитивні тести здали десятеро футболістів:
- Андрій Ярмоленко
- Віктор Коваленко
- Віктор Циганков
- Сергій Сидорчук
- Дмитро Різник
- Едуард Соболь
- Євген Макаренко
- Руслан Маліновський
- Сергій Кривцов
- Жуніор Мораес
Також позитивний тест здав тренер з фізпідготовки Іван Баштовий. Слід зазначити, що Баштовий, Кривцов і Мораес раніше перехворіли на коронавірус.
Існувала ймовірність, що гру перенесуть на 18 листопада. Проте Україна повідомила УЄФА, що не має можливості виставити інший склад і готова грати здоровими футболістами, що перебувають у Швейцарії.
Долю гри вирішувати УЄФА. Українська сторона подасть протест, якщо команді зарахують технічну поразку.
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