Збірна України з футболу 18 листопада покидає Швейцарію, куди прибула, щоб зіграти матч 6-го туру Ліги націй. Після того, як українська команда була поміщена на карантин, футболістам був організований рейс додому.

Як повідомляє "Футбол NEWS", збірна України близько 11:30 відправилася на автобусах в аеропорт, щоб повернутися додому зі Швейцарії.

До речі УАФ висловила готовність провести матч зі Швейцарією 18 листопада: офіційна заява

Швейцарська сторона організувала українцям поїздку в аеропорт на декількох автобусах.

Повідомляється, що футболісти збірної, які виступають за європейські клуби, вже почали покидати розташування команди.

Також почали виїжджати у свої клуби й гравці збірної Швейцарії.

Що відомо про скасування матчу збірної України

Поєдинок Швейцарія – Україн мав пройти 17 листопада у Люцерні. Проте українську команду відправили на карантин через спалах COVID-19.

У період з 13 до 17 листопада у таборі "синьо-жовтих" позитивні тести здали десятеро футболістів:

Андрій Ярмоленко

Віктор Коваленко

Віктор Циганков

Сергій Сидорчук

Дмитро Різник

Едуард Соболь

Євген Макаренко

Руслан Маліновський

Сергій Кривцов

Жуніор Мораес

Також позитивний тест здав тренер з фізпідготовки Іван Баштовий. Слід зазначити, що Баштовий, Кривцов і Мораес раніше перехворіли на коронавірус.

Існувала ймовірність, що гру перенесуть на 18 листопада. Проте Україна повідомила УЄФА, що не має можливості виставити інший склад і готова грати здоровими футболістами, що перебувають у Швейцарії.

Долю гри вирішувати УЄФА. Українська сторона подасть протест, якщо команді зарахують технічну поразку.

Важливо. Україна та Швейцарія – прямі конкуренти за збереження прописки у найсильнішому дивізіоні Ліги націй – "A". Україна випереджає Швейцарію на 3 очки. Швейцарцям слід перемагати українців з рахунком 1:0 або будь-яким іншим з різницею у два м'ячі.