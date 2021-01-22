Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа близькі, щоб узгодити деталі поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBO, IBF Джошуа та пояс WBC Ф'юрі.

Коли бій Джошуа – Ф'юрі

Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі, розповів, коли варто очікувати бій Тайсона проти Ентоні Джошуа. Про це повідомляє talkSPORT.

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"Всі хочуть цього бою. Його бажають незалежно від результату поєдинку. Щиро вірю, що свій наступний бій вони проведуть між собою", – сказав Уоррен.

У 2020 році вже повідомлялося, що боксери підписали контракт на два поєдинки. Уоррен же заявив, що вони тільки підпишуть угоду. Першого поєдинку слід чекати не раніше травня 2021 року.

Якщо бути реалістами, поєдинок відбудеться у травні або червні. Сподіваюся, все вирішиться у найближчі декілька тижнів. На цьому тижні буде деяка угода, а контракт підпишуть на два бої,

– сказав Уоррен.

Усик більше не на заваді бою?

Швидше за все, український боксер Олександр Усик, який донедавна перешкоджав бою, формально дозволить йому відбутися.

Як відомо, Усик – офіційний претендент на титул WBO Джошуа. Британець мав би провести захист, щоб не втратити титул.

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