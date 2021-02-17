У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 у середу, 17 лютого, відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Чемпіоном світу став норвежець Стурла Легрейд.

Запорукою перемоги Легрейда стала ідеальна стрільба – 20 точних пострілів та відмінна дистанційна швидкість. "Срібло" здобув німець Арнд Пайффер, який також стріляв точно, але програв у швидкості. "Бронзу" з 2 хвилинами штрафу виграв норвежець Йоханнес Дале.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Арнд Пайффер (Німеччина)

3. Йоханнес Дале (Норвегія)

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9. Артем Прима (Україна)

44. Артем Тищенко

46. Антон Дудченко

67. Дмитро Підручний

Як виступили українці

Найкращий час з українських біатлоністів продемонстрував Артем Прима. З одним промахом на останній стрільбі Артем посів 9 місце та став єдиним з українців, хто потрапив у залікову зону (топ-40).

Артем Тищенко допустив тільки один промах на 4 вогневих рубежах. Однак на дистанції українець був не надто швидкий – 44 місце. Антон Дудченко з трьома штрафними хвилинами посів 46 сходинку.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, на жаль, провалив чергову гонку. Підручний допустив аж 6 промахів і посів 67 місце.



Календар гонок ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24