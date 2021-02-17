Віта Семеренко не виступить в останніх гонках чемпіонату світу з біатлону-2021. Досвідчена українська біатлоністка вже покинула Поклюку і відправилася в словацький Осрблі, де проходить черговий етап Кубка IBU.

Вона замінила на Кубку IBU Катерину Бех, яка достроково завершила сезон через проблеми зі здоров'ям.

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При переїзді з Австрії у Бех виникли проблеми зі спиною, які посилилися після спринту на третьому етапі Кубка IBU. У найближчі дні спортсменка повернеться до Києва для проходження обстеження і подальшого лікування.

Також вже відомий склад збірної України з біатлону на жіночу естафету етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі. Гонка відбудеться 18 лютого. Початок – об 11:30.

Нашу країну представлять:

6-1. Віта Семеренко;

6-2. Анна Кривонос;

6-3. Надія Бєлкіна;

6-4. Ірина Петренко.

До слова. Віта Семеренко на нинішньому чемпіонаті світу 2021 виступила в індивідуальній гонці, в якій зайняла 41-е місце.