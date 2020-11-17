Третій бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі й американцем Деонтеєм Уайлдером все ж може відбутися. Боб Арум, співпромоутер Ф'юрі, заявив, що бій Ф'юрі та Уайлдера має шанси відбутися.

Боб Арум з компанії Top Rank вважає, що Ентоні Джошуа 12 грудня програє Кубрату Пулєву. Тоді Ф'юрі відмовиться від зустрічі з Джошуа та зустрінеться з Уайлдером. Про це інформує vRINGe.

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Думаю, третій бій відбудеться. Тому що, я думаю, Пулєв нокаутує Джошуа, і потім Ф'юрі буде дивитися у бік Уайлдера для третього бою, адже це буде найбільший бій. Так що давайте будемо терплячими і подивимося, що станеться. Джошуа б'ється 12 грудня проти Пулєва. Я кажу вам – я вірю, що Пулєв переможе,

– заявив Арум.

Промоутер вважає, що Джошуа зникне після поразки Пулєву. На його думку, бій Ф'юрі – Уайлдер – найбільший у суперважкій вазі.

Коли повернеться Ф'юрі

Британець мав провести бій наприкінці 2020 року. Зважаючи, що Уайлдер буцімто не активував опцію реваншу, суперником британця мав стати німець Агіт Кабаєл.

Однак "Циганський король" повідомив, що у 2020 році не боксуватиме.

Френк Уоррен, менеджер Тайсона, заявив, що його клієнт повернеться у лютому-березні 2021 року. Про це інформує Boxing News 24.

Він не став уточнювати, хто стане суперником Ф'юрі – Ентоні Джошуа чи Деонтей Уайлдер.

У команді Тайсона начебто очікують рішення суду щодо позову Уайлдера. Американець пригрозив судом, якщо Ф'юрі не проведе з ним бій.