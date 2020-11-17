Ліга націй: результати матчів та відео голів 17 листопада
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У вівторок, 17 листопада, відбулися перші матчі заключного туру Ліги націй-2020. Огляд усіх матчів у матеріалі Спорт 24.
Іспанія – Німеччина 6:0
Голи Мората, 17, Торрес, 33, 55, 72, Родрі, 38, Оярсабаль, 89
Іспанія – Німеччина відеоогляд
До речі Ліга націй: хто вийшов у фінальну стадію
Франція – Швеція 4:2
Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 – Клаессон, 5, Куайсон, 88
Франція – Швеція відеоогляд
Хорватія – Португалія 2:3
Голи: Ковачич, 29, 65 – Діас, 52, 90, Фелікс, 60
Вилучення: Рог, 51 (Хорватія)
Хорватія – Португалія відеоогляд
Люксембург – Азербайджан 0:0
Чорногорія – Кіпр 4:0
Голи: Йоветич, 14, Болєвич, 25, 28, Мугоша, 60
Андорра – Латвія 0:5
Голи: Черномордійс, 6, Ікауньєкс, 57, 60, Гутковскіс, 70, Раймондс, 90
Вилучення: Гарсія, 90 (Андорра)
Гібралтар – Ліхтенштейн 1:1
Голи: Брандле, 17 (авт) – Фрік, 44
Мальта – Фарерські острови 1:1
Голи: Гіллом'є, 54 – Йонссон, 70
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