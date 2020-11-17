Збірна Іспанії у вівторок, 17 листопада, завдала нищівної поразки Німеччині. Іспанці розтрощили німецьку збірну в рамках 6-го туру Ліги націй, завдяки чому виграли групу та вийшли у плей-офф турніру.

Іспанія – Німеччина 6:0

Голи: Мората, 17, Торрес, 33, 55, 72, Родрі, 38, Оярсабаль, 89

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Хід поєдинку

Уже на 5-й хвилині гри іспанці заробили гострий штрафний, пише 24 канал. Гюндоган на лінії штрафного майданчику начебто збив Ольмо. Арбітр не наважився призначити пенальті, однак іспанці таки отримали право на штрафний. Рамос пробив у голкіперський кут, проте феноменальний Ноєр парирував постріл.

Після цього німецька збірна провела хорошу десятихвилинку, під час якої мала пару напівмоментів.

Однак на 17-й хвилині Іспанія вийшла вперед. Після подачі з кутового Гнабрі не зміг закрити Морату на дальній стійці. Альваро переграв Сержа у повітрі та пробив точно у ворота – 1:0.

Дуже швидко Іспанія подвоїла перевагу, однак арбітр помилково скасував гол Морати буцімто через офсайд. На 30-й хвилині вже Ноєр врятував німців. Торрес вийшов віч-на-віч з Ноєром і цілив у кут. Мануель парирував постріл гравця "Манчестер Сіті".

Через 3 хвилини Торрес таки забив свій гол. Після навісу у штрафний німців Ольмо пробив головою у поперечину. М'яч відлетів до Торреса, який в один дотик "розстріляв" Ноєра.

Ще через 5 хвилин Німеччина "горіла" 3:0. Руїс навісив з кутового на Родрі, який без будь-якого опору пробив головою у кут воріт Ноєра.

Відразу по перерві Ольмо міг робити рахунок 4:0. Ольмо обікрав Коха, внаслідок чого вийшов на побачення з Ноєром. Переграти голкіпера "Баварії" гравець "Лейпцига" не зміг.

На 55-й хвилині Німеччина отримала на те, що заслуговувала: черговий провал в обороні завершився голом Торреса. Руїс класно віддав пас на Гая, який викотив на самотнього Торреса. Той з близької відстані не залишив шансів Ноєру.

Іспанія вирішила не зупинятися і мала безліч моментів довести свою перевагу хоч до десяти голів. На 72-й хвилині Торрес вистрілив майже з лінії штрафного та поцілив у кут. Хет-трик для гравця "Манчестер Сіті".

Чи не єдиний момент Німеччина мала на 77-й хвилині. Гнабрі протягнув м'яч майже до штрафного іспанців та розрядив свою гармату. На жаль для німців, Серж поцілив у поперечину. Це міг бути прекрасний гол престижу.

Під завісу матчу Іспанія зробила рахунок тенісним – 6:0. Гая у штрафному вигриз м'яч та віддав на Оярсабаля. Той переправив м'яч у порожні ворота і встановив підсумковий результат.

Важливо. Завдяки цій перемозі Іспанія виграла групу та вийшла у півфінал Ліги націй. Німеччина посіла другу сходинку. За третю сходинку повинна поборотися Україна зі Швейцарією.

Іспанія – Німеччина відеоогляд