Київське "Динамо" може не дорахуватися футболістів після матчів національних збірних. Позитивний тест здав нападник киян Жерсон Родрігес.

Позитивний тест на коронавірус Жерсон Родрігес отримав перед матчем з Азербайджаном. Окрім нього, коронавірус виявили і у воротаря Ентоні Моріса, повідомляє Tagelblatt.

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Після позитивних тестів обох гравців одразу відправили на самоізоляцію. Вони точно не зіграють у матчі, який запланований на 17 листопада.

Інші результати в гравців збірної Люксембургу виявилися негативними. Тому матч точно відбудеться.

Відзначимо, що це не перші випадки зараження коронавірусом серед гравців збірної Люксембургу. Колишній захисник львівських "Карпат" Тім Халл теж отримав позитивний результат тесту, тож навіть не був викликаний до збірної.

Щодо "Динамо", то київський клуб втратив декількох гравців через коронавірус, який вони підхопили у розташуванні своїх збірних. Так, позитивні тести виявилися у гравців збірної України Віктор Циганкова та Сергія Сидорчука. У молодіжній збірній інфекцію виявили у захисника Олександра Сироти.