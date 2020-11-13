У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ятеро позитивних результатів на COVID-19.

Інформацію про коронавірус в команді підтвердив головний тренер збірної Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції перед матчем з Німеччиною, повідомляє 24 канал.

Виявлено коронавірус у п'яти осіб – чотирьох гравців та одного члена команди. У кого саме – не назвали. За даними ЗМІ, мова йде про Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Віктора Коваленка.

Гравці з позитивним тестом на коронавірус залишилися в готелі. Решта гравців прибула на стадіон, де провела тренування.

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Саме через цю негативну новину, пресконференція Шевченка розпочалася пізніше, аніж було заплановано.

Після того, як стало відомо про позитивні тести, в УЄФА поставили вимогу, щоб збірна України пройшла ще одне тестування. Воно заплановане на ранок суботи, 14 листопада. Вже ввечері повинен відбутися матч проти Німеччини.