У вівторок, 17 листопада, збірна України зіграє у заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА. Про все найголовніше перед поєдинком зі Швейцарією – читайте на Спорт24.

Швейцарія – Україна: головне

Що: матч 6 туру Ліги націй

Де: місто Люцерн, "Свісспорарена"

Коли: вівторок, 17 листопада, 21:45 за київським часом

Трансляція: телеканали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv

Арбітр: Тасос Сідіропулос (Греція)

До теми Чи зможе Україна здолати Швейцарію у вирішальному матчі: прогноз букмекерів на Лігу націй

Коронавірус у збірній України

Коронавірус продовжує атакувати збірну України перед вирішальним поєдинком зі Швейцарією у Лізі націй. За день до матчу позитивні тести здали Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.

Перед матчем з Німеччиною коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.

15 листопада Коваленко полетів до України літаком, організованим УАФ. У свою чергу, Циганков, Сидорчук і Комардін полетіли до Києва на спеціальному чартері, який організувало "Динамо". Ярмоленко відправився в Лондон, а питання його повернення взяв на себе клуб українця "Вест Хем".

Поповнення в збірних

У зв'язку з кадровими втратами наставник збірної України Андрій Шевченко викликав у команду трьох дебютантів. Ними стали Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков.

Тренер Швейцарії Володимир Петкович також скористався можливість викликати гравців в свою команду. Розташування збірної поповнили Міхаель Ланг, Мішель Ебішер і Пайтім Касамі.

Історія простистоянь команд

Історія протистоянь збірних України і Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу в серії пенальті (3:0). Тоді Україна встановила історичний рекорд і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

Та зустріч запам'яталася ще й тим, що швейцарці не забили три пенальті з трьох у ворота Шовковського, та й нинішній керманич української команди, Андрій Шевченко, тоді не зміг пробити Цубербулера.

У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию – 2:2.

До слова. У першому турі Ліги націй Україна мінімально перемогла Швейарію з рахунком 2:1. Голами за збірну відзначилися Ярмоленко та Зінченко.

Прогноз

Обидві збірні підходять до матчу з кадровими втратами і схожими ситуаціями в групі. Україна займає 3 місце, в їх активі 6 очок. Швейцарська команда замикає четвірку. Вони за 5 турів отримали тільки 3 пункта.

Швейцарія і Україна розраховують тільки на перемогу в цьому вирішальному протистоянні. Тому на вболівальників чекає справжній яскравий поєдинок в Лізі націй. Минулий поєдинок між цими збірними завершився на користь підопічних Андрія Шевченка 2:1. Зрозуміло, що швейцарці щосили намагатимуться взяти реванш у суперника з України.

У майбутній грі команду Андрія Шевченка влаштує і нічия – а швейцарці в цій Лізі націй не вигравали ще жодного разу. Швейцарія піде вперед, так що збірна України отримає простір для контратак і, напевно, заб'є хоча б раз і, цілком можливо, не програє. Ставка "Обидві заб'ють" – хороший варіант.