Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.

Про це повідомляє сторінка The World’s Strongest Man у фейсбуці.

До слова 28-річний боксер після спарингів з Усиком оголосив про завершення кар'єри

Українець став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус.

Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).

Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.



Олексій Новіков – найсильніша людина планети / Фото: facebook.com/theworldsstrongestman

Дивіться відео з World Strongest Man 2020

Довідка. Майже всі змагання світового "стронгмену" були скасовані через пандемію, але World Strongest Man 2020 таки провели, хоч і перенесли на 6 місяців.