Українець Новіков завоював титул найсильнішої людини планети: фото, відео
Українець Олексій Новіков виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man у Брейдентоні, Флорида, США.
Про це повідомляє сторінка The World’s Strongest Man у фейсбуці.
До слова 28-річний боксер після спарингів з Усиком оголосив про завершення кар'єри
Українець став наймолодшим атлетом в світі, який завойовував цей статус.
Також Новіков здобув найпрестижніший титул найсильнішої людини вперше відтоді, як ним володів інший українець Василь Вірастюк (2004 і 2007 роки).
Другу й третю сходинку на п'єдесталі посіли Том Столтман та Жан-Франсуа Карон.
Олексій Новіков – найсильніша людина планети / Фото: facebook.com/theworldsstrongestman
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