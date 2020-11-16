Дворазова чемпіонка світу Дарія Білодід пропустить чемпіонат Європи-2020 року, який відбудеться з 19-го по 21 листопада в чеській Празі.

Причину такого рішення пояснив батько спортсменки Геннадій Білодід у коментарі для Федерації дзюдо України.

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"На жаль, Дарія через хворобу пропустить чемпіонат Європи. Це простудне захворювання, а не COVID-19, тому що ми і тести здавали, і КТ легенів робили. Проте, довелося пропити антибіотики, а це вибило з колії. Ну і щоб спортсменку зберегти, довелося зняти її зі змагань", – пояснив батько Дарії.

До слова. Збірна України в складі 9 чоловіків і 5 жінок в Чехію все ж відправиться. Змагання пройдуть 19-21 листопада.

Що відомо про Білодід

Дарія Білодід – дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи та переможниця Європейських ігор.

Перший титул планетарного масштабу вона виграла в 17 років, ставши наймолодшою чемпіонкою світу за всю історію дзюдо серед чоловіків і жінок. Також вона регулярно входить в різні рейтинги найкрасивіших спортсменок України.