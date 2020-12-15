Біатлоніст збірної України Семенов впав на льоду та через травму пропустить гонки
Біатлоніст збірної України Сергій Семенов пропустить 4-й етап Кубка світу у Хохфільцені. Українець зазнав травми ребер та не зможе виступити в Австрії.
Семенов пропустив старт сезону через хворобу. Тепер же на заваді повернутися до гонок стала травма, повідомляє "Суспільне Спорт".
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Головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, що Семенов зазнав нової травми. Біатлоніст упав на льоду у Швейцарії.
Сергій Семенов має нові проблеми: він впав на льоду, його болять груди та ребра. Не знаємо, як він, що з ним далі буде. Сергій пройде обстеження у Швейцарії, але я думаю, що він зламав ребро. Не можемо розраховувати на нього,
– розповів Санітра.
Повідомляється, що падіння сталося 10 грудня. Сергій досі не пройшов медобстеження, тому характер травми невідомий.
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Крім Семенова, відсутній також Тарас Лесюк. Він повернувся до України через сімейні обставини.
На спринтерську гонку в Хохфільцені 17 грудня вийдуть п'ятеро біатлоністів:
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цимбал.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу
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