Біатлоніст збірної України Сергій Семенов пропустить 4-й етап Кубка світу у Хохфільцені. Українець зазнав травми ребер та не зможе виступити в Австрії.

Семенов пропустив старт сезону через хворобу. Тепер же на заваді повернутися до гонок стала травма, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, що Семенов зазнав нової травми. Біатлоніст упав на льоду у Швейцарії.

Сергій Семенов має нові проблеми: він впав на льоду, його болять груди та ребра. Не знаємо, як він, що з ним далі буде. Сергій пройде обстеження у Швейцарії, але я думаю, що він зламав ребро. Не можемо розраховувати на нього,

– розповів Санітра.

Повідомляється, що падіння сталося 10 грудня. Сергій досі не пройшов медобстеження, тому характер травми невідомий.

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Крім Семенова, відсутній також Тарас Лесюк. Він повернувся до України через сімейні обставини.

На спринтерську гонку в Хохфільцені 17 грудня вийдуть п'ятеро біатлоністів:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Руслан Ткаленко

Богдан Цимбал.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 каналу