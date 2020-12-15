Президент київського Динамо Ігор Суркіс публічно розкритикував телеканали "Футбол 1/2/3". Суркіс звинуватив канали "Футбол 1/2/3" у дезінформації та заявив, що Динамо може "прожити" без них.

Відповідна заява Суркіса з'явилася на сайті Динамо як відповідь на інформацію директора каналів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова. Той повідомляв, що Суркіс хоче повернути у клуб Євгена Краснікова.

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Суркіс нагадав, що Динамо тривалий час відмовлялося співпрацювати з каналами і тільки під час пандемії відносини між сторонами "потепліли".

Довгий час ми не спілкувалися з телеканалами "Футбол" і, як бачимо, зараз, мали рацію. У якийсь момент нас помирила пандемія COVID-19, ми пішли назустріч цим каналам заради самого футболу. Заради того, аби в непростий час люди об'єднувалися, отримували правдиву футбольну інформацію і жили хоч і без самого футболу, але не в інформаційному вакуумі,

– сказав Суркіс.

Президент Динамо назвав "домислами" заяву директора телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександра Денисова про те, що киян хочуть повернути Краснікова. Він спростував інформацію про переговори з Красніковим.

Якщо ви хочете з нами працювати, то поміняйте підходи

Разом з тим, Суркіс запевнив, що Динамо виживе без співпраці з каналами "Футбол 1/2/3", адже не обділене увагою інших ЗМІ.

"Якщо ви хочете з нами працювати, то поміняйте підходи. Мені є кому давати інтерв'ю, і без спілкування з каналами "Футбол" ми прекрасно проживемо і далі. А вводити людей в оману, поширювати неправдиву інформацію, таку як, наприклад, нібито моє прохання про перенесення матчу з "Інгульцем" до Києва, це некоректно. До виходу їх програми я вже дав інтерв'ю, у якому зазначив, що ми нікого ні про що не просили", – зазначив Суркіс.

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Президент Динамо закликав канали "Футбол 1/2/3" змінити ставлення та "перестати займатися дезінформацією".

Тому я офіційно заявляю, що якщо канали "Футбол" хочуть з нами співпрацювати, то нехай перестануть займатися дезінформацією. Динамо це відкритий клуб, ми готові до співпраці з усіма ЗМІ, які професійно і чесно виконують свою роботу. Це єдиний критерій і вимога з нашого боку. А якщо хтось буде складати про Динамо неправдиві історії, то ми обійдемося без спілкування з такими ЗМІ,

– резюмував Суркіс.

У чому конфлікт Динамо та каналів "Футбол 1/2/3"