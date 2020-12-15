Помер відомий у минулому футболіст київського Динамо Петро Слободян. Легендарний гравець відійшов у вічність на 68-му році життя.

Про те, що помер Петро Слободян, повідомляє офіційний сайт Динамо. Про причини смерті не повідомляється.

До слова Помер Жерар Ульє – легендарний тренер Ліверпуля та Ліона, який міг очолити Динамо

Коротка біографія Слободяна

За Динамо Слободян виступав з 1975 до 1979 рок. Разом з киянами став володарем Суперкубка УЄФА – 1975, чемпіон СРСР 1975 і 1977 років.

У Києві футболіст провів п'ять сезонів та зіграв близько сотні матчів. На заваді кар'єрі Слободяна стали травми, які переслідували футболіста протягом кар'єри.

Через це він завершив кар'єру у 27 років. Провів два матчі за збірну СРСР.

Після завершення кар'єри Слободян працював викладачем на кафедрі фізичного виховання університету імені Т. Г. Шевченка. Згодом став завідувачем кафедри.

Виступав за команду ветеранів київського Динамо, яку навіть очолював. Посаду в університеті залишив у 1998 році.

У 2001 Слободян очолив київську Оболонь, яку відразу ж вивів до вищої ліги. На тренерському містку "пивоварів" Слободян працював двічі: перший раз тренував команду з 2001 до 2004, другий – з 2006 до 2008 роки.

Після завершення роботи в Оболоні повернутися до викладацької діяльності. У 2020 році Петру Петровичу указом Президента України було присвоєно Орден "За заслуги" ІІ ступеня.