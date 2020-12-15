Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави
Український легендарний боксер у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.
Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда. Про це повідомляє BoxingScene.
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Офіційна церемонія їх включення відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті.
Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.
Володимир Кличко все ще може повернутися на ринг
- Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.
- У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.
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