Український легендарний боксер у надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 KO) увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Поряд з українцем, в Зал обрали американців Флойда Мейвезера і Андре Ворда. Про це повідомляє BoxingScene.

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Офіційна церемонія їх включення відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті.

Також в наступному році в церемонії візьмуть участь Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес і Шейн Мозлі. Церемонія їх включення в Зал слави в нинішньому році не відбулася через пандемію COVID-19.

До слова. Брата Володимира – Віталія Кличка визнали гідним включення до Залу слави у 2018 році.

Володимир Кличко все ще може повернутися на ринг