Львів зіграє з Шахтарем у Харкові, три суперники для Ломаченка: новини спорту 15 березня

У понеділок, 15 березня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Матч чемпіонату України між Львовом та Шахтарем відбудеться аж у Харкові.

Дивіться також Матч тенісних збірних України та Японії перенесли до Чорноморська

Матч між Львовом та Шахтарем запланований на неділю, 21 березня. Але провести гру у Львові команда так і не змогла. Все через те, що "Арена Львів", де "містяни" проводять домашні матчі, готують до ігор збірної України, які відбудуться наприкінці березня.

Варто додати, що це не вперше переносять матчі через збірну України:

Матч між Рухом та Десною перенесли з 6 березня на 8 березня, а замість "Арени Львів" гру провели на стадіоні СКІФ, який не має право приймати матчі рівня УПЛ. Але для Руху зробили виняток.

У 18-у турі (базова дата 13 березня) гру між Львовом та Рухом відклали на невизначений термін. Це вже друга гра Львова в цьому сезоні, яку відклали. До цього перенесли матч "містян" з Минаєм, яка мала відбутися ще в першому турі. Однак тоді на заваді став коронавірус в командах.

Промоутер Боб Арум назвав трьох боксерів, які можуть провести бій проти Василя Ломаченка. У цій трійці немає реваншу з Теофімо Лопесом.

Промоутер Боб Арум не виключив, що Василь Ломаченко повернеться на ринг вже у травні-червні 2021 року. Саме на цей період йому виклик кинув американець Девін Хейні, якого глава Top Rank включив у трійку претендентів на бій з українцем.

Лома проти Хейні? Це бій, який ми обов'язково розглянемо. У них був би реально хороший поєдинок. Взагалі є багато хороших варіантів для Ломи. Він може битися з Раяном Гарсією. Якщо він хоче спуститися у вазі, то Оскар Вальдес – крутий суперник для Василя,

– заявив Арум.

Українська збірна з фехтування не змогла відібратись на командні змагання на Олімпіаду у Токіо. Ольга Харлан буде представляти Україну на індивідуальній шаблі.

Україна вперше в історії не братиме участь у командних змаганнях на Олімпіаді. Через це відповідно до регламенту країна може бути представлена на Олімпійських іграх лише однією спортсменкою, якщо не кваліфікувалась командно. Харлан ж відібралась через те, що є номером один у світовому рейтингу.

Загалом окрім Харлан ліцензію у Токіо отримають 35 спортсменок з різних країн світу. Олександр Зубков отримав травму перед матчами відбору на ЧС-2022

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров після матчу 26-го туру чемпіонату Угорщини розповів про травму Олександра Зубкова. Українець був замінений після першого тайму гри з Пакшем.

У Зубкова пошкодження ноги. Сподіваюся, нічого серйозного, але поки ми не знаємо, коли він відновиться. Через кілька днів буде інформація,

– заявив Ребров.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко включив Зубкова в розширений список кандидатів для участі в матчах відбору до ЧС-2022 проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня).