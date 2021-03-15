У квітні збірна України з тенісу зіграє проти Японії у Кубку Біллі Джин Кінг. Це протистояння мало відбутися в Японії, але його довелося перенести до України.

Матч між збірними України та Японії мав відбутися у 2020 році і в Японії. Але спочатку гру перенесли на 2021 рік. А тепер і змінили місце проведення. Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську.

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Причиною для перенесення стало те, що Японія майже повністю закрила в'їзд в країну іноземцям. У тому числі й спортсменам.

Важливо! Олімпійські ігри в Токіо теж можуть відбутися без іноземних вболівальників. Все через обмеження в'їзду іноземців в країну, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Варто додати, що Україна вже розпочала підготовку до матчу в Японії, попри те, що місце проведення було вкрай незручне для наших тенісисток. Адже у той час відбувається європейська ґрунтова серія.

У Федерації тенісу України розуміли, що матч в Японії може і не відбутися. Відтак почали опрацьовувати можливість перенесення цього матчу до України. Була ймовірність перенесення цього єдиного протистояння етапу плей-офф Світової групи на листопад. Але сторонам вдалося дійти згоди. ФТУ взяла на себе зобов'язання провести матч на своїй території в найкоротший термін – менше ніж за місяць до офіційного прибуття команд.

Матч має відбутися на базі Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня. Попередньо планується присутність глядачів, хоч і в обмеженій кількості. Звичайно, якщо до його початку в Україні не будуть введені додаткові обмежувальні заходи. Буде організовано пряму телетрансляцію.