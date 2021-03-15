Харлан стала єдиною шаблісткою з України, яка відібралась на Олімпіаду у Токіо
Українська збірна з фехтування не змогла відібратись на командні змагання на Олімпіаду у Токіо. Ольга Харлан буде представляти Україну на індивідуальній шаблі.
Джерело:24 канал
Головна надія України
Всі надії українських вболівальників на нагороди у шаблі на Олімпійських іграх у Токіо будуть покладатись на сильні плечі Ольги Харлан.
Оце так Харлан сенсаційно програла на перших змаганнях за рік у Будапешті
30-річна фехтувальниця стала єдиною серед українських представниць, якій вдалось відібратись на головні змагання у кар'єрі кожного спортсмена.
Чому більше ніхто не виступатиме за українську збірну у Токіо?У Будапешті відбувались змагання, які стали командним відбором на Олімпіаду. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях програла в 1/4 фіналу етапу Кубка світу в Угорщині. У чвертьфіналі українки болісно поступилися команді Кореї з рахунком 36:45.
Україна вперше в історії не братиме участь у командних змаганнях на Олімпіаді. Через це відповідно до регламенту країна може бути представлена на Олімпійських іграх лише однією спортсменкою, якщо не кваліфікувалась командно. Харлан ж відібралась через те, що є номером один у світовому рейтингу.
- Для Ольги ця Олімпіада стане вже четвертою у кар'єрі. Харлан – чотириразова призерка Олімпійських ігор. У 2008 році українка стала олімпійською чемпіонкою у Пекіні у командній шаблі. Українська збірна стала також першою командою шаблісток, яка виграла Олімпійські ігри, адже ця дисципліна дебютувала саме в Пекіні.
- А вже через чотири роки у Лондоні дівчина здобула першу індивідуальну нагороду – "бронзу". У 2016 у бразильському Ріо-де-Жанейро Харлан поповнила свою скарбничку "сріблом" у команді та "бронзою" в індивідуальній програмі.
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