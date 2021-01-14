Видання Transfermarkt оновило ціни на гравців, що виступають в Українській прем’єр-лізі. Після останнього оновлення, вінгер Динамо Віктор Циганков став найдорожчим українським гравцем.

Transfermarkt оцінив Віктора Циганкова у 24 мільйони євро. Завдяки цьому він вийшов на перше місце не лише серед гравців УПЛ, але й серед українців загалом. Він обійшов Руслана Маліновського з італійської Аталанти (21 мільйон євро) та Олександра Зінченка з англійського МанСіті (20 мільйонів євро).

До теми Найдорожчий клуб – Реал, гравець – Мбаппе: результати аудиторського дослідження KPMG

Циганков зріс в ціні на 5 мільйонів євро. Під час оцінювання в серпні 2020 року його ціна становила 19 мільйонів євро.

Піднялися в ціні й решта українців, які виступають в Динамо та Шахтарі, а також Зорі та Десні.

Топ-10 найдорожчих українців

Віктор Циганков, Динамо – 24 мільйони євро Руслан Маліновський, Аталанта – 21 мільйон євро Олександр Зінченко, Манчестер Сіті – 20 мільйонів євро. Віталій Миколенко, Динамо – 15 мільйонів євро Роман Яремчук, Гент – 11 мільйонів євро Микола Матвієнко, Шахтар – 11 мільйонів євро Тарас Степаненко, Шахтар – 8 мільйонів євро Андрій Ярмоленко, Вест Хем – 7,5 мільйонів євро Владислав Супряга, Динамо – 7,5 мільйона євро Марлос, Шахтар – 7 мільйонів євро

Відзначимо, що найдорожчими українцями з УПЛ, які не виступають в Динамо чи Шахтарі, стали півзахисники Зорі Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня. Кожен з них оцінений у 2 мільйони євро. Стільки ж оцінений і захисник Юхим Конопля, який виступає в Десні, але належить Шахтарю.