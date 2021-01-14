Віктор Циганков – найдорожчий український гравець за версією Transfermarkt
Видання Transfermarkt оновило ціни на гравців, що виступають в Українській прем’єр-лізі. Після останнього оновлення, вінгер Динамо Віктор Циганков став найдорожчим українським гравцем.
Transfermarkt оцінив Віктора Циганкова у 24 мільйони євро. Завдяки цьому він вийшов на перше місце не лише серед гравців УПЛ, але й серед українців загалом. Він обійшов Руслана Маліновського з італійської Аталанти (21 мільйон євро) та Олександра Зінченка з англійського МанСіті (20 мільйонів євро).
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Циганков зріс в ціні на 5 мільйонів євро. Під час оцінювання в серпні 2020 року його ціна становила 19 мільйонів євро.
Піднялися в ціні й решта українців, які виступають в Динамо та Шахтарі, а також Зорі та Десні.
Топ-10 найдорожчих українців
- Віктор Циганков, Динамо – 24 мільйони євро
- Руслан Маліновський, Аталанта – 21 мільйон євро
- Олександр Зінченко, Манчестер Сіті – 20 мільйонів євро.
- Віталій Миколенко, Динамо – 15 мільйонів євро
- Роман Яремчук, Гент – 11 мільйонів євро
- Микола Матвієнко, Шахтар – 11 мільйонів євро
- Тарас Степаненко, Шахтар – 8 мільйонів євро
- Андрій Ярмоленко, Вест Хем – 7,5 мільйонів євро
- Владислав Супряга, Динамо – 7,5 мільйона євро
- Марлос, Шахтар – 7 мільйонів євро
Відзначимо, що найдорожчими українцями з УПЛ, які не виступають в Динамо чи Шахтарі, стали півзахисники Зорі Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня. Кожен з них оцінений у 2 мільйони євро. Стільки ж оцінений і захисник Юхим Конопля, який виступає в Десні, але належить Шахтарю.
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