Портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, що виступають в УПЛ. Відтак змінилися лідери за вартістю.

За даними Transfermarkt, найдорожчим гравцем УПЛ став Віктор Циганков. Футболіст київського Динамо виявився і найдорожчим українцем загалом. Його оцінили у 24 мільйони євро, що на 5 мільйонів євро більше, аніж під час минулого оцінювання.

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На другому місці Тете з Шахтаря з цінником у 20 мільйонів євро. Замикає першу трійку Додо – 18 мільйонів євро.

Варто додати, що Додо став гравцем, який найбільше додав в ціні – одразу 8 мільйонів євро. На стільки ж зросла ціна і на Манора Соломона з Шахтаря (з 7 мільйонів євро до 15 мільйонів євро).

Відзначимо і значне зростання ціни на воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна. Він тепер коштує 7 мільйонів євро, що на 6,2 мільйона євро більше, аніж до цього. Це на 775% більше, аніж до цього.

Якщо ж брати зростання в ціні у відсотках, то тут в лідери вибився нападник Руху Микола Кухаревич. 19-літній футболіст оцінений в 500 тисяч євро. До цього його оцінювали в 50 тисяч євро. Відзначимо, що ним цікавилися ряд бельгійських клубів (він навіть їздив на медогляд в Андерлехт). Але трансфер поки не відбувся.

Загалом у списку 25 найдорожчих гравців УПЛ – лише футболісти Динамо та Шахтаря. Завдяки вдалим виступав в Лізі чемпіонів, гравці обох команд зросли в ціні (лише у п'ятьох спортсменів ціна знизилася). Перша команда Шахтаря оцінена в 135 мільйонів євро (31 гравець), а Динамо – в 103,65 мільйона євро (32 футболісти).

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ

Віктор Циганков, Динамо – 24 мільйони євро Тете, Шахтар – 20 мільйонів євро Додо, Шахтар – 18 мільйонів євро Віталій Миколенко, Динамо – 15 мільйонів євро Манор Соломон, Шахтар – 15 мільйонів євро Микола Матвієнко, Шахтар – 11 мільйонів євро Маркос Антоніо, Шахтар – 8 мільйонів євро Ісмаілі, Шахтар – 8 мільйонів євро Владислав Супряга, Динамо – 7,5 мільйона євро Анатолій Трубін, Шахтар – 7 мільйонів євро

Найдорожчими гравцями не з Шахтаря стали півзахисник Зорі Владислав Кочергін, Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня. Вони оцінені у 2 мільйони євро. Стільки ж – Юхим Конопля, який виступає в Десні, але належить Шахтарю.

Найбільше знецінився захисник Шахтаря Ісмаілі. Через травму він пропустив значну частину сезону, а його ціна опустилася на 4 мільйони євро – до 8 мільйонів євро.