Норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволл 14 січня не змогла завершити спринтерську гонку на 6-у етапі Кубка світу. Норвежка впала на трасі в Оберхофі (Німеччина) та зійшла з дистанції.

Причина падіння Тандреволл

Норвежка впала під час останнього кола, інформує "Суспільне Спорт". Тандреволл після штрафного кола за результатами другої стрільби вийшла на дистанцію з 9-м часом і зникла з протоколів.

До речі Збірна України провалила спринт в Оберхофі, Екхофф виграла 6-у гонку в сезоні

Пізніше Інгрід показали в телеефірі в оточенні тренерів різних команд. Норвежка лежала на снігу. Повідомляється, що в неї виникли проблеми з диханням.

За словами норвезьких тренерів, причиною падіння Тандреволл стала затримка дихання на другому вогневому рубежі. Норвежка на підйомі зрозуміла, що не може бігти і лягла.

Неподалік місця, де впала Тандреволл, був спортивний директор збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан. Він покликав на допомогу.



Тандреволл надають допомогу / Скриншот

Ситуація під контролем

Тренер збірної Норвегії переконує, що ситуація з Інгрід під контролем. Біатлоністку забрала швидка. Тандреволл оглянули лікарі та фізіотерапевти.

Після детального огляду тренери збірної Норвегії прийматимуть рішення щодо участі Тандреволл в наступних гонках.

Гонку в Оберхофі виграла норвежка Тіріль Екхофф. Українські біатлоністки не змогли поборотися за високі місця.