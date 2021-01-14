Біатлоністка Дар'я Блашко, яка у сезоні-2020/2021 найкраща серед всіх представниць України, пропустить спринт в Оберхофі (Німеччина). Блашко дізналася, що пропустить гонку в Оберхофі у день старту.

Чому Блашко пропустить гонку

24-річна Дар'я Блашко не бігтиме спринт 6-го етапу Кубка світу через стан здоров'я. Про це повідомляє "Суспільне спорт".

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За день до гонки головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, що в Блашко виникли проблеми зі здоров'ям. Відтак, участь Дар'ї у спринті вирішувалася безпосередньо у день старту.

Дар'я Блашко була заявлена на спринт в останній стартовій групі. Вона мала вийти на старт під 86-м номером.

До уваги. Блашко – найкраща з українок у сезоні-2020/2021. У загальному заліку вона 27-а.

Без Блашко в гонці змагатимуться чотири українки:

18. Валентина Семеренко

43. Віта Семеренко

45. Олена Підгрушна

80. Юлія Джима

Жіночий спринт розпочнеться 14 січня о 15:30.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал