Найкраща українська біатлоністка дізналася, що пропустить гонку в Оберхофі перед самим стартом
Біатлоністка Дар'я Блашко, яка у сезоні-2020/2021 найкраща серед всіх представниць України, пропустить спринт в Оберхофі (Німеччина). Блашко дізналася, що пропустить гонку в Оберхофі у день старту.
Чому Блашко пропустить гонку
24-річна Дар'я Блашко не бігтиме спринт 6-го етапу Кубка світу через стан здоров'я. Про це повідомляє "Суспільне спорт".
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За день до гонки головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, що в Блашко виникли проблеми зі здоров'ям. Відтак, участь Дар'ї у спринті вирішувалася безпосередньо у день старту.
Дар'я Блашко була заявлена на спринт в останній стартовій групі. Вона мала вийти на старт під 86-м номером.
Без Блашко в гонці змагатимуться чотири українки:
18. Валентина Семеренко
43. Віта Семеренко
45. Олена Підгрушна
80. Юлія Джима
Жіночий спринт розпочнеться 14 січня о 15:30.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
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