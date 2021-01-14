Жіночою спринтерською гонкою 14 січня продовжився 6-й етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі (Німеччина). Найкращою у спринті виявилася норвежка Тіріль Екхофф.

На двох вогневих рубежах Екхофф допустила один промах, пише 24 канал. Та хороша робота на дистанції дозволила Екхофф відсвяткувати чергову перемогу в сезоні.

До слова Найкраща українська біатлоністка дізналася, що пропустить гонку в Оберхофі перед самим стартом

Другий час у спринті продемонструвала італійка Доротея Вірер. З чистою стрільбою італійка програла Екхофф 9 секунд. Третьою з чистою стрільбою стала австрійка Ліза-Тереза Хаузер.

Результати гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Доротея Вірер (Італія)

3. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

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24. Юлія Джима

28. Валентина Семеренко

60. Віта Семеренко

62. Олена Підгрушна

Як виступили українки

Жіночий спринт через проблеми зі здоров'ям пропускала Дар'я Блашко. Таким чином, Україну представляли четверо біатлоністок.

Найкращий час з українок продемонструвала Юлія Джима. Вона пробігла два штрафні кола – 28-й результат. Валентина Семеренко з одним промахом – 27-а.

Віта Семеренко також не закрила дві мішені – 60-й час. Лідерка збірної України Олена Підгрушна продемонструвала найгіршу стрільбу. З трьома промахами Олена тільки 62-а.