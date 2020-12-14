Українська легкоатлетка Вікторія Хапіліна, що спеціалізується в бігу на марафонські дистанції, дискваліфікована на чотири роки за вживання заборонених речовин.

Про це повідомляє пресслужба незалежного легкоатлетичного органу Athletics Integrity Unit (AIU).

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Як наголошується в повідомленні, 28-річна Хапіліна і 40-річний марокканець Юссеф Сбааї, які перемогли на Софійському марафоні в жовтні, здали позитивні допінг-тести в змагальний період.

Причина та термін дискваліфікації

В аналізах спортсменки були виявлені сліди використання еритропоетину (ЕПО).

Дискваліфікація відраховується з 11 жовтня 2020 року, всі результати, показані після цієї дати, анульовані.

До слова. На Софійському марафоні в Болгарії, Хапіліна встановила рекорд змагань з найкращим особистим результатом – 2.27.57.