Друга ракетка України Даяна Ястремська зізналася, що заразилася коронавірусом. Сталося це в Дубаї, куди вона відправилася для підготовки до нового сезону.

Про те, як вона заразилася, та як відбувся перебіг хвороби, Даяна Ястремська розповіла у своєму інстаграмі.

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За її словами, перший її тест по прибутті в Дубаї був негативним. А через два дні вона захворіла. І була змушена відправитися на самоізоляцію.

"Симптоми були дуже дивними, відчувала себе дійсно дуже погано", – зізналася тенісистка.

Тепер на неї очікує відновлення та входження в тренувальний процес.

Нагадаємо, Даяна Ястремська посідає 29-е місце в рейтингу WTA.