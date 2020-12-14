Київське Динамо та донецький Шахтар отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, перед жеребкуванням було відомо, що Шахтар потрапив у число сіяних команд, а Динамо – до несіяних. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть дома, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамо випало зіграти проти бельгійського Брюгге. Нагадаємо, в цьому клубі виступає українець Едуард Соболь.

Шахтарю ж випало зіграти проти Маккабі з Тель-Авіва.

Свої домашні матчі Шахтар та Динамо проведуть в Києві на НСК "Олімпійський".

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 18 та 25 лютого.