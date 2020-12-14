Яшин на воротах, Пеле та Марадона у полі: France Football представив збірну світу за всю історію
Авторитетний журнал France Football не наважився за підсумками цього року вручати "Золотий м'яч", а замість цього вирішив зібрати "збірну мрії".
France Football визначав команду, опираючись на опитування, в якому взяли участь 177 журналістів з провідних видань планети.
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В "команду мрії" увійшли 11 найкращих футболістів з 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського Динамо і збірної Радянського Союзу Олег Блохін. Причому Пеле і недавно померлого Дієго Марадону авторитетне видання відрядило у півзахист.
Воротар: Лев Яшин (СРСР);
Захисники: Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Кафу (Бразилія);
Півзахисники оборонного плану: Лотар Маттеус (Німеччина), Хаві (Іспанія);
Атакуючі півзахисники: Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія);
Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Роналдо (Бразилія).
Збірна всіх часів за версією France Football
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