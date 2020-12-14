Авторитетний журнал France Football не наважився за підсумками цього року вручати "Золотий м'яч", а замість цього вирішив зібрати "збірну мрії".

France Football визначав команду, опираючись на опитування, в якому взяли участь 177 журналістів з провідних видань планети. Дивіться також Календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: хто і коли зіграє В "команду мрії" увійшли 11 найкращих футболістів з 90 претендентів, серед яких був ексфорвард київського Динамо і збірної Радянського Союзу Олег Блохін. Причому Пеле і недавно померлого Дієго Марадону авторитетне видання відрядило у півзахист. Воротар: Лев Яшин (СРСР); Захисники: Паоло Мальдіні (Італія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Кафу (Бразилія); Півзахисники оборонного плану: Лотар Маттеус (Німеччина), Хаві (Іспанія); Атакуючі півзахисники: Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія); Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія), Ліонель Мессі (Аргентина), Роналдо (Бразилія).

Збірна всіх часів за версією France Football