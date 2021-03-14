Українські біатлоністи без медалей в Нове-Мєсто, смерть футболіста: топ-новини спорту 13 березня

Українські біатлоністи не змогли зачепитися за медалі на 9 етапі Кубка світу в Нове-Мєсто. Також несподівано помер вихованець Шахтаря Ростислав Багдасаров. Огляд головних новин спорту за 13 березня читайте у дайджесті Спорт 24.

Раптово помер вихованець донецького Шахтаря Ростислав Багдасаров. На момент смерті футболісту було всього 27 років.

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Швидше за все, причиною смерті футболіста стали проблеми з серцем. Через проблеми зі здоров'ям Багдасаров завершив професійну кар'єру футболіста у 2017 році. Тоді футболісту було 24 роки.

Багадасаров – вихованець Шахтаря. Футболіст був у молодіжній команді "гірників" з 2006 року. Виступав за Шахтар-3. У складі головної команди "гірників" не дебютував.

У 2015 році виступав на любительському рівні за Колос Ковалівка. Також грав за Сталь з міста Кам'янське. Останнім клубом футболіста був все той же Колос.

Захисник отримував виклик у збірній України різних вікових категорій. Найбільше матчів гравець провів за збірну України U-16.

13 березня у чеському Нове-Мєсто відбулися чоловіча та жіноча індивідуальні гонки у рамках 9 етапу Кубка світу.

Першими на старт вийшли чоловіки. Україну представляв тільки Дмитро Підручний, адже Артем Прима знявся з гонки.

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Дмитру Підручному вдалося відіграти 12 позицій. Наш біатлоніст стартував на 35 місці, а фінішну лінію перетнув на 23 сходинці.

Результати гонки переслідування

1. Кантен Фійон-Має (Франція)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

...

23. Дмитро Підручний (Україна)

У жіночій гонці збірна України мала відразу трьох представниць та амбіції на медалі. Зокрема, Юлія Джима стартувала на 5 місці з відставання у 30 секунд від лідерки.

Однак три штрафні кола відкинули Джиму на 15 місце.

Результати гонки переслідування

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Дінара Алімбекова (Білорусь)

3. Францсика Пройсс (Німеччина)

...

15. Юлія Джима (Україна)

25. Дар'я Блашко

55. Анастасія Меркушина

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан вперше за рік взяла участь у Кубку світу в Будапешті (Угорщина). Українка несподівано вилетіла з турніру в 1/32 фіналу.

Харлан зазнала прикрої поразки від представниці Польщі Сільвії Матущак – 14:15. Ольга володіла перевагою у рахунку 14:11, але не зуміла втримати переможний результат.

Аліна Комащук та Олена Кравацька також поступились суперницям у першому раунді. Дівчата програли представницям Південної Кореї та Росії відповідно.

З усіх українок тільки Ользі Вороніній вдалось вийти в 1/16 змагань. Вона перемогла китаянку Цянь Цьжяуй – 15:12.

Результати українок

Ольга Харлан (Україна) – Сільвія Матушак (Польща) – 14:15

Олена Кравацька (Україна) – Софія Позднякова (Росія) – 9:15

Аліна Комащук (Україна) – Чой Суйон (Південна Корея) – 13:15

Олена Вороніна (Україна) – Цянь Цьжяуй (Китай) – 15:12

Невдалим вийшов старт і для українських шаблістів. Жоден з чоловіків не зумів пройти кваліфікацію та пробитись в 1/32 турніру.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк знову змінить прописку в НБА. Українець несподівано покине Детройт та перейде в Оклахому.

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Детройт обміняв Михайлюка і пік другого раунду драфту-2027 в Оклахома-Сіті Тандер на атакувального захисника Хаміду Діалло. Останній у 2019 році став переможцем слем-данків.

23-річний Михайлюк, який грав за Детройт з сезону-2018/2019, у цьому сезоні демонструє результативну гру – 6,9 очка, 2,1 підбирання і 1,6 асисти за матч.

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