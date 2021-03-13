Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк несподівано покине Детройт. Баскетболіст перейде в Оклахому.

Несподіваний обмін

Детройт обміняв українського баскетболіста Святослава Михайлюка і пік другого раунду драфту-2027 в Оклахома-Сіті Тандер на атакувального захисника Хаміду Діалло. Останній у 2019 році став переможцем слем-данків.

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У клубі бачать потенціал у цьому баскетболісті, який добре впишеться у перебудову складу. Вже цього літа 22-річний Діалло стане вільним агентом, а цей сезон є одним з найкращих у його кар'єрі. Баскетболіст стабільно набирає 11,9 очка і робить 5,4 підбирання у середньому за матч.

Detroit's 2027 second-round pick on way to OKC is via Houston, sources say. Diallo will be a restricted free agent this summer and Pistons see him a core player moving forward. Lu Dort's emergence made Diallo expendable, and Thunder add to massive stockpile of picks. https://t.co/6JPHL8Y5VL — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

23-річний Михайлюк, який грав за Детройт з сезону-2018/2019, у цьому сезоні показує доволі непогані показники – 6,9 очка, 2,1 підбирання і 1,6 асисти за матч. В українського захисника завершується контракт, баскетболіст заробить 1,7 мільйона доларів у поточному сезоні.