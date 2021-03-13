Титулована фехтувальниця Ольга Харлан вперше за рік взяла участь на Кубку світу в Будапешті (Угорщина). Українка несподівано вилетіла з турніру в 1/32 фіналу.

Прикра поразка чемпіонки

Нарешті після довгої перерви, яка тривала понад рік, розпочались змагання для українських фехтувальниць. Перший етап Кубка світу взяв свій старт у столиці Угорщини.

Оце так Харлан знову натякнула на завершення кар'єри

Українська команда поїхала на турнір у бойовому складі, у якому була і лідерка Ольга Харлан. Однак перші змагання після паузи стали для 30-річної спортсменки вкрай невдалими.

Вже в 1/32 фіналу Харлан зазнала прикрої поразки від представниці Польщі Сільвії Матущак – 14:15. До слова, Ольга володіла перевагою у рахунку 14:11, але не зуміла втримати переможний результат.

Аліна Комащук та Олена Кравацька також поступились суперницям у першому раунді. Дівчата програли представницям Південної Кореї та Росії відповідно. З усіх українок лише Ользі Вороніній вдалось вийти в 1/16 змагань. Вона перемогла китаянку Цянь Цьжяуй – 15:12.

Всі результати українок

Ольга Харлан (Україна) – Сільвія Матушак (Польща) – 14:15

– 14:15 Олена Кравацька (Україна) – Софія Позднякова (Росія) – 9:15

– 9:15 Аліна Комащук (Україна) – Чой Суйон (Південна Корея) – 13:15

– 13:15 Олена Вороніна (Україна) – Цянь Цьжяуй (Китай) – 15:12

Невдалим вийшов старт і для українських шаблістів. Жоден з чоловіків не зумів пройти кваліфікацію та пробитись в 1/32 турніру.